Zé Rui de Pina traz os ritmos de Santiago a Lisboa

O cantor e compositor cabo-verdiano vai estar em palco no próximo sábado. Nasceu em Cabo Verde, e foi com a família que se iniciou na música. Na juventude emigrou para os Estados Unidos da América, onde viveu durante três décadas. Do outro lado do Atlântico, continuou a tocar, e começou a compor.



Gravou os discos 'É si ke mundo', 'Natural' e 'Nha luz'. Acompanhou em palco muitos artistas como Paulino Vieira, Bana, Bonga, entre muitos outros. A residir na cidade da Praia, na ilha de Santiago, Zé Rui tem lançado vários singles ao longo dos últimos anos, e é esse registo na música tradicional cabo-verdiana que vai apresentar em concerto no próximo sábado, dia quatro, no B.Leza. Será acompanhado por Nir Paris na Bateria, Humberto Ramos nas teclas, Djodje Almeida na Guitarra, Renato Chantre no baixo, e Jair Pina a garantir muito batuque na percussão.