Zerui de Pina: "Há muitos artistas com talento em Cabo Verde que precisam ser conhecidos"

Zerui de Pina nasceu na Achada de Santo António, um dos bairros mais conhecidos da cidade da Praia em Cabo Verde. Devido ao seu tio, Nho Djonsinho, violinista muito conhecido em Cabo Verde, o seu interesse pela música manifestou-se aos oito anos, e contou com a ajuda de toda a família, Tó Alves, Quim Alves, Kaku Alves, todos grandes músicos. Talaia Baixo, morna, coladeira, e o batuque e funaná tradicionais da Ilha de Santiago, são os ritmos que Zerui conhece bem e levou consigo para os Estados Unidos, país para onde emigrou aos quinze anos de idade. Por lá viveu cerca de trinta e cinco anos, gravou três álbuns e acompanhou muitos cantores da sua terra natal. Maria de Barros, Fantcha, Bana, e Nancy Vieira, foram alguns dos artistas com quem Zerui trabalhou. Mas conseguiu sempre tempo para as suas músicas. "Foram três álbuns muito difíceis, porque como artista que acompanha os outros músicos, havia dificuldades, não tinha tempo para parar no estúdio. Para nos prepararmos para um álbum temos que nos dedicar e ter tempo", explica o cantor cabo-verdiano, que nos últimos anos tem lançado alguns singles. "Há muitos artistas com talento em Cabo Verde, que precisam ser conhecidos, então fiz um dueto, o 'Ta txora dalegria', com a Nadia e a Tatiana, duas jovens que vivem nos Estados Unidos, com vozes muito bonitas. Também lancei o tema 'Biús', em homenagem ao grande artista Biús, que já não está entre nós, mas que recordamos pelo grande músico que foi. Um dos grandes desafios para mim foi o 'Mi sem bo'. Queria provar o meu talento como artista e tinha que fazer um disco muito diferente. Quatro músicas ao vivo sem parar no estúdio. Foi gravado com grandes músicos, Calu Monteiro, Djim Job, Quim Alves, Ney Miranda", lembra Zerui de Pina.No concerto que deu em Lisboa, no B.Leza, o cantor interpretou temas compostos por si, mas também de outros artistas que admira. Com esta viagem pela Europa, Zerui, sente confiança para preparar, assim que chegar à cidade da Praia, um novo disco. Apesar de querer continuar a lançar singles com alguns artistas, tem o seu registo a solo no horizonte.