Advogada encontrada morta depois de ser agredida pelo marido

Tatiane Spitzer tinha 29 anos. Câmaras de vigilância captaram momento.

10:22

na madrugada do dia 22 de julho, em Guarapuava, cidade do Paraná, depois de cair do quarto andar do prédio onde vivia com o marido Luís Felipe Mainvailer. Depois do crime, o homem sofreu um acidente de automóvel a 340 quilómetros do local do crime, próximo da fronteira com o Paraguai, e foi aí que acabou detido.





homicídio com quatro agravantes. O homem foi também acusado por sequestro e fraude processual.



Luís negou ter matado a mulher e justificou a velocidade com o facto de não esquecer "a visão constante dela" a atirar-se da varanda.



As imagens do crime foram captadas por câmaras de vigilância do prédio e agora tornadas públicas. No vídeo vê-se o homem a agredir a mulher dentro do carro e ao longo do caminho da viatura até ao elevador do prédio. Posteriormente vê-se o biólogo a limpar as manchas de sangue do elevador.



De acordo com a imprensa brasileira, o pai da vítima já tinha testemunhado algumas marcas de agressões. De acordo com a autópsia, a vítima poderá ter sido asfixiada.



Luís Felipe poderá ser transferido da cela para a atendimento psiquiátrico uma vez que tentou o suicídio.