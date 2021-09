China vai limitar abortos para "fins não médicos"

A China vai reduzir o número de abortos realizados para "fins não médicos", anunciou o gabinete do país em novas diretrizes publicadas na segunda-feira. O conselho estadual disse que outras medidas também serão tomadas para evitar gravidezes indesejadas e para encorajar os homens a "partilhar a responsabilidade" em preveni-las.



As autoridades chinesas visam melhorar a educação sexual e fortalecer os serviços de planeamento familiar pós-aborto e pós-parto, acrescentou o órgão regulador, segundo o jornal The Guardian.

"A política nacional básica de igualdade de género e o princípio de dar prioridade às crianças precisam de ser implementados em profundidade", disse Huang Xiaowei, vice-diretora do Comité de Trabalho Nacional para Mulheres e Crianças do Conselho de Estado.



A China já promulgou medidas rígidas destinadas a prevenir abortos seletivos de sexo, que foram criticadas por contribuir para a desigualdade de género.



Depois de anos a tentar limitar o crescimento populacional, Pequim prometeu políticas destinadas a encorajar famílias maiores. Em junho, foi anunciado que todos os casais poderão ter três filhos em vez de dois. Também estão a ser introduzidas políticas destinadas a reduzir as dificuldades financeiras que podem resultar do aumento do número de filhos.