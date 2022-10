Debate entre Lula e Bolsonaro tem embate sobre pandemia, corrupção e fake news

O primeiro debate entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que disputam a segunda volta que definirá o próximo Presidente do Brasil, teve ataques e acusações sobre fake news, corrupção e má gestão da pandemia.

No início, o antigo presidente Lula da Silva lembrou que o Brasil registou 11% das mortes provocadas pela covid-19 no mundo, embora possua 3% da população mundial, tentando expor o que considerou uma má gestão da saúde pública por parte do Governo liderado por Bolsonaro.

Lula da Silva chamou ao adversário de "Rei das 'Fake News'" e "Rei da Estupidez" e disse que Bolsonaro "atrasou a vacina", num ato de "negligência [que] causou a morte de 600 mil pessoas, quando mais de metade poderia ter sido salva."