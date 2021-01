Estrela britânica recusa tomar a vacina contra a Covid-19 e usar máscara de proteção

A estrela de televisão britânica, Lauren Goodger, diz que não quer tomar a vacina contra a Covid-19 e usar a máscara de proteção por considera que o vírus é como uma gripe. A mulher de 34 anos, disse ao Mirror que "não concorda com as máscaras" e não receberá a vacina quando lhe for oferecida.



"Acho que tive Covid-19. Eu não morri disso. É como ficar com uma gripe. Eu também não tomaria a vacina contra a gripe", diz Lauren à imprensa britânica.







Recorde-se que o coronavírus já matou pelo menos 1 869 674 pessoas em todo o mundo e o Reino Unido atravessa um confinamento total devido ao aumento de novos casos. Na terça-feira o país registou 830 mortes e 60.916 novos casos de Covid-19.