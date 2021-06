Ex-governador critica Bolsonaro e insinua que milícias atuam em hospitais do Rio de Janeiro

O ex-governador do Rio de Janeiro criticou esta quarta-feira a atuação do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no combate à pandemia e insinuou que milícias atuam em hospitais federais no estado que governava até ser afastado do cargo, em 2020.

"Quem é responsável por esse processo trágico que se viveu e se viveu no Rio de Janeiro é o Governo federal, é o Presidente da República, são aqueles que durante todo esse processo sabotaram as medidas de afastamento", disse Wilson Witzel, na comissão parlamentar de inquérito (CPI), que investiga a resposta das autoridades brasileiras à pandemia de covid-19.

"Foi uma narrativa pensada, estrategicamente pensada. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os consumíveis, respiradores", acrescentou.