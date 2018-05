Funcionário de pizzaria mata homem mascarado de palhaço na Florida

Incidente aconteceu depois do funcionário ser atacado pelo homem com um cabo de madeira e uma tesoura.

Um funcionário da pizzaria ‘Little Caesar’ matou um homem que usava uma máscara de palhaço, minutos depois de ser atacado com um cabo de madeira e uma tesoura, no último sábado, em Holly Hill, na Florida.

Heriberto Feliciano, de 28 anos, estava a fechar a pizzaria, por volta das 23h50, quando foi atacado pelo ‘homem palhaço’.

O homem estaria perto da porta lateral, à espera do empregado, atacando-o com o cabo de madeira, que utilizou de forma repetida, até partir o braço de Feliciano, segundo avança o funcionário da pizzaria, de acordo com o Daily Mail.

Feliciano terá retirado a sua arma e disparado várias vezes contra o agressor, segundo avançou fonte policial de Holly Hill.

A identificação do homem 'palhaço' ainda não foi confirmada pelo gabinete de Medicina legal, e as causas deste incidente ainda estão por desvendar.