Milhares de pessoas atravessam rio para sair das Honduras até ao México

Grupo conseguiu ultrapassar o bloqueio policial e chegar ao país, pretendendo seguir viagem.

Uma caravana de cerca de três mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, saiu das Honduras com destino aos Estados Unidos e atravessou o rio que separa o México da Guatemala. O grupo conseguiu atravessar o bloqueio policial da Guatemala e chegar ao México na passada sexta-feira, pretendendo seguir viagem.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já ameaçou os governos da Guatemala, El Salvador e Honduras de interromper ajudas económicas se estes não impedirem o grupo de seguir viagem.

Trump também ameaçou desfazer um acordo comercial recente com o México caso o presidente Peña Nieto não bloqueie a passagem dos migrantes, avança a revista Time. Além disso, ameaça fechar a fronteira sul dos Estados Unidos.

A caravana saiu da cidade de San Pedro Sula, em Honduras, no último dia 13 de outubro, e foi organizada por ativistas locais através de redes sociais. O grupo foi motivado pelos índices de violência no país, que cresceram nos últimos anos devido a brigas por território de cartéis de drogas.

A viagem conseguiu grande cobertura mediática no mundo, o que fez com que muitas pessoas decidissem unir-se à caravana no caminho.