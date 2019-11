Ponte colapsa em Itália após deslizamento de terra

Uma ponte de uma autoestrada colapsou este domingo em Itália, na região de Liguria, após um deslizamento de terra causado pelas recentes tempestades.O presidente de Linguria , Giovanni Toti, disse numa conferência de imprensa que um carro terá estado envolvido no incidente, no entato, as buscas continuam.O viaduto de 50 metros está localizado perto de Savona na A6 que faz a ligação até Turim.Chuvas fortes causaram várias inundações no Norte de Itália este mês.Linguria é a mesma região em que um outro viaduto colapsou no ano passando, tendo feito 43 vítimas mortais.