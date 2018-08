Portuguesa lidera equipa que revoluciona interior dos automóveis

Projeto visa a transformação da antiga linha desportiva da Seat, convertida em modelos de luxo.

15:48

A portuguesa Telma Fernandes comanda uma equipa de criativos de interiores de automóveis, que visa a transformação da antiga linha desportiva da Seat, em modelos de luxo.

De acordo com um estudo da The Boston Consulting Group, os europeus gastam, em média, nove horas e 35 minutos em viagens de carro durante uma semana, pelo que é importante que o veículo tenha uma expressão que se identifique com o condutor.

A pensar nisso, a especialista em cor e acabamento Telma Fernandes, que trabalha para a empresa SEAT há cinco anos, garante que a beleza, elegância, inovação e exclusividade são tão importantes como a tecnologia e a sustentabilidade, segundo avança o jornal El País.

"Atualmente o carro é visto como um objeto que o identifica e se identifica consigo. Assim como acontece com os telemóveis, quando estamos a escolher um modelo, somos mais exigentes com o que queremos transmitir", disse Telma Fernandes no decorrer da entrevista, avançando que acredita que esta tendência vai aumentar.

O modelo Ateca dos Cupra, será lançado em novembro, e com ele novas propostas de design. Este será o primeiro de sete carros que vão ser lançados nos próximos três anos e que ‘promete’ agradar os fãs dos carros desportivos.

A equipa liderada por Telma propõe espaços requintados e luxuosos revestidos com materiais de madeira, cobre e couro, de cor preta ou azul e texturas únicas.

A criadora portuguesa avançou que o design dos carros deve ser concebido como uma pessoa. "Imaginamos onde é que o cliente mora, onde iria e quais seriam os seus gostos", concluiu.