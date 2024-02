Protestos dos agricultores na Bulgária para exigir demissão de ministro

Centenas de agricultores protestaram esta segunda-feira nas ruas da capital da Bulgária contra o "fracasso total" do governo em enfrentar os desafios do setor e para exigir a demissão do ministro da Agricultura, Kiril Vatev.

Em Sofia, os agricultores pediram a saída do governante, acusado de não cumprir as promessas para aliviar a carga administrativa sobre os agricultores, e relativas às compensações pelos elevados custos e queda dos rendimentos.

Tal como noutros países europeus, incluindo em Portugal, os agricultores búlgaros criticam os regulamentos comunitários, assim como o aumento dos custos dos fertilizantes e da energia devido à guerra da Rússia na Ucrânia e ao crescimento das importações de produtos agrícolas, que ao inundarem o mercado fazem baixar os preços.