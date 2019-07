"Queres casar miau?": Homem pede a namorada em casamento com tatuagem de um gato no rabo

Dustin Marshall, de 32 anos, propôs em casamento a namorada, ao fazer uma tatuagem da sua gata, Pinkie, no próprio rabo com a frase "Queres casar miau?", ("Will you marry meow"), em inglês, onomatopeia usada para indicar o som dos gatos.

O homem evitou a tradição de fazer a pergunta ao se ajoelhar perante a companheira e decidiu ser mais original.

Dustin puxou as calças para revelar, à namorada Lindsey Norman, a tatuagem no rabo, durante um jogo de bilhar, apenas dois dias antes do Natal, conta o jornal britânico The Mirror.

A mulher, de 30 anos, ficou chocada quando se apercebeu que a ser pedida em casamento. Aceitou e o evento está agendado para agosto do próximo ano.