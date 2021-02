Roberto Moura da Silva, o doente que passou 377 dias internado no hospital

"mudou muita coisa no mundo".

"Roberto, nós te desejamos muita saúde e uma ótima recuperação", pode ler-se numa publicação na página da Prefeitura de Betim no Facebook.

Uma tarde de muita emoção no Hospital Público Regional de Betim (HPRB). ? Após mais de 1 ano internado, Roberto Moura... Publicado por Prefeitura de Betim em Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

377 dias. Foi este o tempo que Roberto Moura da Silva, de 60 anos, esteve internado devido a uma insuficiência respiratória crónica.O brasileiro teve alta na passada quinta-feira do Hospital Público Regional de Betim, em Belo Horizonte, no Brasil.Segundo o portal G1, Moura da Silva adoeceu ainda antes da pandemia do novo coronavírus Em janeiro de 2020, o agora doente recuperado teve de ser entubado e transferido de hospital. Durante o internamento, acabou por contrair a Covid-19. A dependência de um ventilador acabou por prolongar a estadia na unidade hospitalar.A despedida emocionada contou com balões, cartazes e a presença de médicos, enfermeiras e restantes profissionais de saúde nos corredores para o adeus ao doente que confessou