Rússia adverte países da Ásia Central que adiram a sanções ocidentais

A diplomacia russa admitiu esta terça-feira que países da Ásia Central poderão aderir às medidas ocidentais contra a invasão da Ucrânia, mas avisou que a destruição de laços com Moscovo poderá causar-lhes mais danos do que as sanções.

"A destruição artificial dos laços com a Rússia pode resultar em danos mais graves do que os custos das famosas sanções secundárias", advertiu o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo Mikhail Galuzin, citado pela agência oficial TASS.

"Estamos certos de que as capitais da Ásia Central veem e compreendem isto muito bem", disse Galuzin na abertura III Conferência da Ásia Central do Clube Valdai, que decorre hoje e quarta-feira, em Tomsk, na Sibéria.