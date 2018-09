Theresa May acusa agentes russos de ataque químico no Reino Unido

Primeira-ministra britânica acredita que são estes os responsáveis pelo ataque que aconteceu em Salisbury contra um ex-espião russo.

14:15

A primeira-ministra britânica Theresa May acusou dois agentes russos pelo ataque contra um ex-espião russo e a sua filha, no inicio deste ano, em Salisbury, no Reino Unido.May avançou esta quarta-feira que a polícia acredita que o ataque a Sergei Skripal e Yulia foi realizado por dois agentes russos que terão agido de acordo com as autoridades russas, segundo avança a Reuters.O porta-voz de May avançou que a ministra falou com Trump na noite de terça-feira e que a Grã-Bretanha e os seus aliados estão a reunir todos os esforços para desmantelar a rede militar.Recorde-se que os nomes dos suspeitos deste crime foram anunciados durante a manhã desta quarta-feira pelas autoridades britânicas Trata-se de Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, ambos cidadãos russos na casa dos 40 anos. Viajaram para o Reino Unido com nomes falsos, mas passaportes legítimos do país.A polícia britânica acredita ter provas suficientes para os incriminar da tentativa de homicídio do ex-espião e da sua filha, Yulia, ambos envenenados em território britânico em Março.