Vídeo mostra mulher a fugir da polícia a 160 km/h com filho bebé no carro

Autoridades acabaram por prender mulher e criança foi entregue a instituição.

14:11

Uma mulher foi detida pelas autoridades após uma perseguição em alta velocidade em Santo António, uma localidade do Texas, nos Estados Unidos da América.



A mulher estava indicada pelo crime de abusos sexuais de crianças e terá fugido no momento da detenção, segundo avança o The Telegraph. No carro onde seguia a suspeita , ia também o filho bebé.

A filmagem, que data de junho deste ano, foi divulgada na sexta-feira pelo Departamento de Segurança Pública do Texas, e mostra a mulher a conduzir um veículo ligeiro a mais de 160 quilómetros/hora, no momento da fuga.

A mulher acaba por se despistar e embater com o veículo, abandonando o carro e fugindo a pé com o bebé. Alguns minutos depois as autoridades conseguiram prender a mulher e a criança foi entregue aos Serviços de Proteção de crianças.