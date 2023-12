Zelensky agradece decisão do Conselho de iniciar negociações formais para adesão da Ucrânia è União Europeia

O Presidente da Ucrânia agradeceu esta quinta-feira a decisão do Conselho Europeu de avançar com as negociações de adesão à União Europeia e descreveu o dia como histórico para todos os que "lutam pela liberdade".

"O Conselho Europeu decidiu iniciar as negociações com a Ucrânia e a Moldova, agradeço a todos os que trabalham para que isto acontecesse e todos os que ajudaram. Hoje felicito cada ucraniano", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X (antigo Twitter), instantes depois de o presidente do Conselho, Charles Michel, anunciar a decisão.

Zelensky acrescentou que a História "é feita pelos que não estão cansados de lutar pela liberdade".