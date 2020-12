10% dos espanhóis já contraíram o coronavírus

Pelo menos um em cada dez espanhóis já esteve infetado com o novo coronavírus, segundo revela um novo estudo de prevalência do vírus, que indicou que 4,7 milhões de pessoas, ou cerca de 10% da população do país vizinho, já contraíram o vírus desde fevereiro. O número é quase três vezes superior ao número de casos oficialmente contabilizados pelo governo, que é de 1,7 milhões de casos.









O estudo, conduzido pelo Instituto de Saúde Carlos III, foi realizado durante o mês de novembro e envolveu mais de 51 mil pessoas, que foram testadas para ver se tinham anticorpos contra a Covid-19, sinal de que já estiveram infetados. Um estudo anterior, realizado em julho, tinha indicado uma prevalência nacional de 5,2%, o que significa que o número praticamente duplicou nos últimos meses. A regiões de Madrid, Cuenca e Soria são de longe as com maior incidência de infeções, a rondar os 18%.

Os alunos das escolas francesas vão poder faltar às aulas esta quinta e sexta-feira, caso as suas famílias optem por autoisolar-se antes do Natal. A medida visa permitir as reuniões familiares na quadra natalícia, possibilitando que as famílias possam fazer uma quarentena, no mínimo, de uma semana.



Vacina só com termo de responsabilidade

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou que todas as pessoas que quiserem vacinar-se contra a Covid-19 terão de assinar um termo de responsabilidade, assumindo o risco por qualquer efeito colateral da vacina que receberem. Bolsonaro já garantiu várias vezes que não tenciona tomar a vacina.



Radar Covid



Segunda vacina avança

A agência reguladora do medicamento dos EUA (FDA) considerou esta terça-feira que a vacina da Moderna é segura e tem uma eficácia de 94%, abrindo caminho à sua aprovação nos próximos dias. A vacina poderá assim começar a ser administradas ainda antes do final do ano, seguindo os passos da vacina da Pfizer/BionTech, que começou a ser administrada na segunda-feira.



Nova variante do vírus

A nova variante do coronavírus que já infetou mais de mil pessoas no sul de Inglaterra foi também detetada no País de Gales, Escócia, Dinamarca e Austrália. Cientistas confirmaram que se trata de uma mutação do vírus mas não há indicações de que seja mais agressiva.



Voar sem máscara

A companhia aérea russa Aeroflot anunciou que vai reservar uma zona nos seus aviões para os passageiros que recusem usar máscara durante o voo.



O líder da oposição trabalhista britânica, Keir Starmer, exortou esta terça-feira o governo a repensar o anunciado alívio das medidas de confinamento por cinco dias no Natal, depois de duas revistas científicas terem alertado que o relaxamento das medidas durante a quadra natalícia irá “custar muitas vidas”.