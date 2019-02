20 mortos e mais de 40 feridos em incêndio dentro de estação de comboios no Egipto

Pelo menos vinte pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas na sequência de um incêndio dentro da estação de comboios do Cairo, a capital do Egipto.

De acordo com a informação avançada pela Sky News, o incêndio terá sido causado pela explosão de um tanque de combustível.

Visuals from Cairo, Egypt, where an explosion at a train station has killed at least 24 people, dozens other injured pic.twitter.com/0ik728LiMA