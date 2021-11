"Fantástico” foi a expressão usada esta terça-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao anunciar o acordo alcançado por 103 países, Portugal incluído, para reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. O metano é um gás com poderoso efeito de estufa, superior ao dióxido de carbono, responsável por cerca de 30% do aquecimento do Planeta desde a revolução industrial. “Reduzi-lo abrandaria imediatamente o aquecimento global”, disse Von der Leyen, que participa na 26ª Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, em Glasgow, Escódia, no Reino Unido.









Especialistas da área do ambiente já saudaram o acordo. Para apoiar a mitigação do metano foram anunciadas ajudas de filantropos na ordem dos 282,6 milhões de euros.

Joe Biden, presidente dos EUA, país que integra a lista dos 103, referiu que os países signatários do compromisso representam 70% do PIB mundial e quase metade das emissões antropogénicas de metano. Os três maiores emissores - China, Rússia e Índia -, porém, não assinaram o Compromisso Global para o Metano. Ente os signatários, destaque para a União Europeia, como entidade, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Indonésia, México, Nova Zelândia ou Arábia Saudita.





Ursula von der Leyen anunciou também o apoio da Comissão Europeia, de mil milhões, ao programa de combate à desflorestação lançado na cimeira.



Cimeira das desculpas e do mau ambiente

Esta tem sido uma cimeira recheada de pedidos de desculpa e de episódios geradores de mau ambiente. Começou com o presidente norte-americano, Joe Biden, a pedir desculpa por decisões tomadas pelo seu antecessor, Donald Trump. Seguiu-se o arcebispo da Cantuária a ofender os judeus e ontem uma ministra israelita em cadeira de rodas foi impedida de participar numa reunião. Valeu a soneca de Joe Biden para nos pôr a sorrir.



Leia também Mais de 100 países, Portugal incluído, prometem reduzir emissões de metano em 30% até 2030 Cerca de 43% do gás metano emitido em Portugal vem da agropecuária. Em 2017, o gado bovino criado para consumo humano produziu 89,3 mil toneladas de emissões de metano. Nesse ano, dados da Agência Portuguesa do Ambiente colocavam o Alentejo como tendo a pecuária mais poluente.

Mais poluente



O metano é um dos quatro gases com efeito de estufa. O seu potencial poluente é 25 vezes superior ao dióxido de carbono.