Foi um dia carregado de emoção. Um dia dedicado à memória dos que morreram nos atentados do 11 de Setembro de 2001. Com os olhos do Mundo postos na América, honraram-se as 2977 vítimas, de mais de 90 nacionalidades. Lágrimas, abraços, flores e fotografias foram uma constante.A cerimónia começou às 08h46 (13h46 em Lisboa), hora do embate do primeiro avião na Torre Norte do World Trade Center, com um toque de sino e um minuto de silêncio, no memorial de Manhattan, localizado no ‘Ground Zero’.