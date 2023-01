11 escoceses acusados de abusar sexualmente de crianças e obrigá-las a participar em rituais satânicos

11 pessoas, sete homens e quatro mulheres, estão a ser julgadas por abusar sexualmente de várias crianças, em Glasgow, Escócia. Para os crimes, eram proferidas ameaças de morte às vítimas e ainda feitos rituais de bruxaria, reporta o jornal britânico The Independent.Os abusos acontecerem entre janeiro de 2010 e março de 2020. Foram feitas algumas gravações dos abusos agora estão constituídos como prova.Três vítimas, duas raparigas e um rapaz, terão sido forçadas a participar em rituais satânicos, tendo assim de matar animais, beber sangue e comer corações. Uma das jovens contou que chegou a ser fechada num forno e num congelador.Os arguidos, com idades compreendidas entre os 38 e os 50 anos, enfrentam agora as acusações de tentativa de homicídio e violência sexual.Prevê-se que o julgamento aconteça em setembro.Esta sexta-feira houve uma audiência, à qual faltaram todos os suspeitos.