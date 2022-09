11 pessoas morreram e oito estão desaparecidas depois de um barco com passageiros 82 pessoas ter naufragado esta quinta-feira na região de Belém, no Brasil. 63 delas foram resgatadas ou conseguiram-se salvar.





De acordo com a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará, citada pela Globo, a embarcação

não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino.