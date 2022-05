11 mortos após naufrágio perto de Porto Rico

Pelo menos 11 pessoas morreram e 31 foram resgatadas esta quinta-feira depois de um barco que transportava migrantes ter virado a cerca de 16 quilómetros a norte de Desecheo Island, Porto Rico.



De acordo com a Guarda Costeira dos EUA, a embarcação foi avistada pouco antes do meio-dia (hora local) por um avião da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Segundo umporta-voz, citado pelo jornal The New York Times, as autoridades desconhecem o números de pessoas que seguia na embarcação, "suspeita de estar envolvida numa viagem ilegal".