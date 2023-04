11 mortos e nove hospitalizados em fuga de gás em zona industrial na Índia

Onze pessoas morreram e nove foram hospitalizadas na sequência de uma fuga de gás em Ludhiana, no Estado de Punjab, no norte da Índia, informou este domingo um deputado estadual.Uma equipa da Força Nacional de Resposta a Catástrofes esteve no local juntamente com uma equipa de peritos para determinar a causa e a origem da fuga, disse Rajinder Pal Kaur Chhina, membro da assembleia legislativa de Ludhiana, citado pela agência Reuters.Os agentes da polícia foram vistos a patrulhar a zona com máscaras e a pedir aos habitantes locais para se manterem longe da área isolada, segundo um vídeo da agência noticiosa ANI no Twitter."O incidente ocorreu perto de uma loja de leite e de uma clínica médica, embora não possamos dizer com certeza onde a fuga começou", disse Rajinder Pal Kaur Chhina. "As pessoas que vieram comprar leite pela manhã ficaram inconscientes do lado de fora", acrescentou.O ministro-chefe do Punjab, Bhagwant Mann, escreveu no Twitter que a fuga vinha de uma zona industrial.