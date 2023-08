Um incêndio numa bomba de gasolina no Daguestão, região do sul da Rússia, fez, esta segunda-feira, 12 mortos, incluindo duas crianças, informam autoridades locais, citadas pela Reuters. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas.O fogo teve início numa loja e alastrou-se para a bomba de gasolina. As autoridades admitem a hipótese de ainda ocorrerem mais explosões.Em atualização