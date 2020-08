Treze pessoas morreram espezinhadas e asfixiadas ao tentar fugir de uma festa clandestina numa discoteca em Lima, capital do Peru. A fuga deu-se quando a polícia chegou ao local, após ter sido alertada pelos vizinhos para uma festa ilegal.As cerca de 120 pessoas que se encontravam no estabelecimento atropelaram-se umas às outras e foram esmagadas entre a porta de entrada e uma escada. No Peru está em vigor o recolher obrigatório noturno, das 22 horas às 4 da manhã, como medida de prevenção devido à Covid-19.