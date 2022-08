1300 migrantes ilegais chegaram ao Reino Unido através do Canal da Mancha

Cerca de 1295 migrantes chegaram ao Reino Unido na segunda-feira atravessando o Canal da Mancha em pequenas embarcações - um novo recorde diário, apesar dos sucessivos planos do Governo conservador britânico para travar o fenómeno.

A chegada dos migrantes fez-se em 27 barcos e ultrapassou o recorde anterior estabelecido em novembro de 2021, afirmou o Ministério da Defesa britânico.

Desde o início de 2022, 22.670 migrantes completaram aquela que é uma das mais perigosas travessias no mundo, quase o dobro do registado na mesma altura no ano passado.