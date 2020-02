14% dos casos de coronavírus que tiveram alta voltam a testar positivo

Cerca de 14% dos doentes infetados com coronavírus que tiveram alta no sul da China após terem obtido testes negativos para o vírus voltaram a testar positivo.



A informação é avançada pelo diretor adjunto do Centro de Controlo e Prevenção de Epidemias de Guangdong, Song Tie, que afirma ainda não haver conclusões claras do porquê destes pacientes terem voltado a estar infetados.







Segundo o protocolo local, os pacientes recuperados devem estar atentos à sua saúde e limitar as atividades ao ar livre durante duas semanas após deixar o hospital. Posteriormente devem fazer um novo teste.