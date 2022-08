14 milhões de angolanos decidem hoje o futuro do País

Mais de 14 milhões de angolanos são esta terça-feira chamados à urnas para escolherem entre a continuidade representada pelo Presidente João Lourenço e o MPLA, partido que governa o país desde a independência, e a mudança prometida pela UNITA e pelo seu candidato, Adalberto Costa Júnior, naquelas que são consideradas como as eleições mais renhidas de sempre.









Após uma campanha competitiva e muito participada, marcada a espaços por momentos de alguma crispação e trocas duras de acusações, os dois maiores partidos angolanos vão medir forças nas urnas pela primeira vez desde 2017. Do lado do MPLA, João Lourenço apostou na valorização do trabalho feito nos últimos cinco anos, com destaque para o combate à corrupção, e pediu um novo mandato para terminar o que deixou por fazer. Já o líder da UNITA centrou a sua campanha nos apelos à mudança e à “alternância democrática”, dizendo que as pessoas estão “cansadas” do MPLA, acusando o partido de não ter conseguido tirar os angolanos da pobreza em 47 anos de poder.

A campanha ficou ainda marcada pelas acusações de falta de transparência contra a Comissão Eleitoral feitas pela UNITA e outros partidos, que alertam para o elevado número de eleitores-fantasmas incluídos nos cadernos eleitorais. Alguns dirigentes da oposição apelaram ainda aos seus eleitores para permanecerem junto às assembleias de voto após a votação para impedir eventuais irregularidades, o que poderá causar focos de tensão com as forças de segurança, que foram mobilizadas em grande número para garantir a tranquilidade do ato eleitoral.

7600 votam em Portugal







Leia também Duelo em Angola decide futuro político do país Estão registados 14,4 milhões de eleitores, dos quais 22 560 no estrangeiro. Em Portugal votam cerca de 7600 angolanos.

220 deputados



Eleitores vão escolher os 220 membros da Assembleia Nacional e o PR será o cabeça de lista do partido mais votado. 130 são eleitos pelo círculo nacional e os restantes pelas províncias.



JOÃO LOURENÇO

O candidato do MPLA e atual Presidente nasceu a 5 de março de 1954 no Lobito. Militar formado na antiga União Soviética, lutou pela independência e na guerra civil antes de ser eleito deputado em 1984. Em 2003 posicionou-se demasiado cedo como potencial sucessor de José Eduardo dos Santos, que o obrigou a uma longa ‘travessia do deserto’ antes de o nomear ministro da Defesa em 2014, abrindo caminho à sua nomeação para a Presidência três anos depois.





ADALBERTO COSTA JÚNIOR

Nascido a 8 de maio de 1962 em Quinjenje, o cabeça de lista da UNITA não participou na luta armada. Formado em Engenharia Eletrotécnica e Ética Pública, foi representante do ‘Galo Negro’ em Portugal, Itália e Vaticano e é visto como um dos políticos mais populares em Angola graças ao seu carisma e ao domínio das redes sociais, indo ao encontro dos jovens. Chegou a ter dupla nacionalidade portuguesa e angolana mas renunciou à primeira para poder candidatar-se à Presidência.