16 mortos e nove feridos em incêndio num apartamento no Dubai

Um incêndio num edifício residencial provocou a morte a 16 pessoas e nove ficaram feridas, este sábado, no Dubai. O incêndio deflagrou num edifício de cinco andares, no bairro de Al-Ras, uma das zonas mais antigas do Dubai, onde moram muitos trabalhadores e comerciantes migrantes, informa o jornal The National, citado pela Reuters.Os meios de comunicação locais afirmaram que o incêndio já foi extinto."As investigações preliminares mostraram que a falta de cumprimento dos requisitos de segurança e de proteção dos edifícios foram a causa do incêndio", disse o The National, citado pela Reuters.