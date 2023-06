169 defensores dos direitos humanos foram assassinados no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro

Nos quatro anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, pelo menos 169 defensores dos Direitos Humanos foram assassinados no Brasil.



O trágico balanço foi divulgado esta quarta-feira por duas entidades, a Justiça Global e a Terra de Direitos, responsáveis pelo levantamento, que citam 1171 violações de vários tipos aos Direitos Humanos confirmadas nesse periodo, entre elas ameaças e agressões.





Do total das vítimas fatais, quase um terço, 50, eram ativistas dos direitos dos indígenas, uma das parcelas da população brasileira mais hostilizadas no governo de Bolsonaro, nomeadamente através do incentivo à mineração de ouro em terras indígenas, ao incentivo ao avanço da agricultura e da pecuária em áreas da Amazónia ainda preservadas, e à ausência proposital da presença do Estado, seja a polícia, as Forças Armadas ou a fiscalização ambiental, nessas imensas regiões.Depois dos indígenas, que correspondem a 29,6% das pessoas assassinadas por defenderem direitos, o grupo que teve mais ativistas executados foi o dos defensores dos direitos dos negros, com 17,8% dos mortos, que tinham em média 41 anos.Ainda de acordo com dados parciais do relatório divulgado esta quarta-feira, em 34,3% dos casos, as vítimas foram assassinadas com um único tiro numa região letal, cabeça ou coração, evidenciando a acção de matadores profissionais, mas em outras 29% das execuções as vítimas foram mortas com vários tiros, em alguns casos crivadas de balas para servirem de "exemplo" e dissuadirem outros ativistas, e em 11% das mortes foram encontradas evidências de tortura.Todos os 27 estados do Brasil registaram assassínios de ativistas dos Direitos Humanos nesses quatro anos, incluindo, além dos indígenas e dos negros, defensores da reforma agrária, das mulheres e dos homossexuais, mas os campeões de mortes foram os estados do Pará e do Maranhão, seguidos de outros estados do norte do país, como Amazonas e Roraima, mas também ocorreram execuções sumárias em outras regiões, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, respectivamente no centro-oeste e no sul do território brasileiro.