Pelo menos 17 golfinhos encontrados mortos após navio derramar petróleo nas Maurícias

Pelo menos 17 golfinhos foram encontrados mortos na costa das ilhas Mauricias. As carcaças dos animais foram levadas pelas autoridades locais por forma a ser determinada a causa da morte, segundo avança a Reuters.



A situação deve-se "à toxidade da água", segundo o oceanógrafo Vassen Kauppaymuthoo, em declarações ao Le Mauricien e citado pela agência Efe.





Vassen acredita que estas serão apenas o início das consequências do derrame de petróleo do navio japonês 'MV Wakashio', encalhado a 25 de julho nos recifes no sudeste da ilha. Uma semana depois, terá começado a derramar combustível e esta segunda-feira o navio afundou."Os produtos tóxicos que contaminaram o mar são um veneno muito forte. É provável que haja vários efeitos a longo prazo em toda a biodiversidade marinha", acrescentou o perito.

"Os golfinhos encontrados mortos tinham vários ferimentos e sangue, mas nenhum vestígio de óleo. Os que sobreviveram, cerca de 10, pareciam muito cansados e mal sabiam nadar", disse Jasvin Sok Appadu, do Ministério da Pesca.