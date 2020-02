17 timorenses provenientes de Wuhan ficam de quarentena na Nova Zelândia

Dezassete estudantes timorenses que estavam na cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, vão ficar de quarentena na Nova Zelândia para onde estão a viajar, disseram hoje fontes do Governo.

Fonte do executivo explicou que as autoridades neozelandesas aceitaram um pedido do Governo timorense para acolher durante o período de quarentena os 17 jovens que estavam em Wuhan, dada a falta de instalações para os receber em Timor-Leste.

Os 17 timorenses fazem parte de um grupo de 193 passageiros de várias nacionalidades que saiu hoje de Wuhan num voo com destino a Auckland, onde é esperado ao final da tarde (hora local).