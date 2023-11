170 mil pessoas em manifestação em Madrid contra amnistia de independentistas

A cidade de Madrid voltou a ser o palco este sábado de uma manifestação contra a amnistia de independentistas catalães que mobilizou 170 mil pessoas, segundo número das autoridades de segurança.

A manifestação foi convocada por uma plataforma de entidades da sociedade civil e contou com o apoio do Partido Popular (PP, direita) e do Vox (extrema-direita), a primeira e a terceira forças no parlamento de Espanha, respetivamente.

No domingo passado, manifestações convocadas pelo PP em 52 cidades mobilizaram dois milhões de pessoas, segundo o partido, e 450 mil, segundo as autoridades.