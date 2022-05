18 jatos chineses entram na área de defesa da força aérea de Taiwan

A Força aérea de Taiwan alertou esta sexta-feira que dezoito jatos chineses entraram na sua área de defesa aérea, segundo o Ministério de Defesa.Taiwan, a república da China, tem vindo a queixar-se do padrão constante do envio de aeronaves chinesas, que dura há cerca de dois anos.Atualmente, o país encontra-se em estado de alerta máximo devido aos receios de que a China aproveite a invasão na Ucrânia para preparar ataques semelhantes na ilha, embora o governo de Taipé não tenha relatado nenhum sinal de que Pequim esteja prestes a atacar.O Ministério da Defesa da China ainda não fez nenhum comentário sobre esta situação, mas sobre as missões anteriores a China descreve-as como defesa da soberania do país.Numa atitude de proteção, Taiwan enviou caças e mísseis de defesa aérea para a China, com o objetivo de "monotorizar as atividades", segundo o Ministério de Defesa de Taiwan.