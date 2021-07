Pelo menos 18 trabalhadores, que dormiam numa autoestrada depois de uma avaria num autocarro no norte da Índia, morreram na colisão com um camião, disse esta quarta-feira a polícia indiana.

Um responsável da polícia disse aos jornalistas que 19 operários tinham ficado feridos no acidente no estado de Uttar Pradesh.

A maioria dos trabalhadores regressava a casa no estado ocidental de Bihar, com o fim do contrato de trabalho.