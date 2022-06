180 casos de eutanásia em Espanha no primeiro ano em vigor da lei

Cerca de 180 pessoas morreram em Espanha no último ano através da eutanásia, desde a entrada em vigor da legislação que passou a permitir a morte medicamente assistida no país, em 25 de junho de 2021, segundo dados oficiais.

"180 pessoas que ajudámos a morrer de maneira digna, como elas decidiram", disse a ministra da Saúde espanhola, Carolina Darías, numa conferência hoje em Madrid com que assinalou o primeiro ano desta legislação, que fez de Espanha um dos poucos países do mundo a permitir o acesso à eutanásia, a pessoas com "doença grave e incurável".

Dessas 180 pessoas a quem foi aplicada a eutanásia em Espanha (país com cerca de 47 milhões de habitantes), 22 doaram os seus órgãos, com os quais se realizaram 68 transplantes, que "supõem uma melhoria de vida para muitas pessoas e lembram que morrer também é um ato de generosidade", considerou a ministra.