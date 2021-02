19 anos de violações: O terror de María, vítima dos abusos do tio desde os sete anos

María tem 40 anos e cresceu apavorada às mãos das agressões sexuais do tio que duraram 19 anos. A história desta mulher, que prefere não se identificar, é contada pelo jornal espanhol El País.Tinha apenas sete anos quando começou a ser exposta a conteúdo pornográfico e 11 quando foi violada pela tio pela primeira vez. As violações, a partir daí, seriam frequentes até aos 26 anos de María. Por culpa e vergonha a mulher escondeu sempre o que se passava dentro de casa.Vivia com o tio, que também era padrinho, debaixo do mesmo tecto, na casa da família. O mesmo tio que a violava, era o mesmo que lhe dava tudo o que pedia e a levava a passear nas manhãs de sábado para a manter calada.O agressor, que tinha mais de 40 anos, levou as sobrinhas, filhas da irmã da sua esposa, para uma excursão quando María tinha sete anos. "A certa altura, ele se afastou e nos mostrou os órgãos genitais", lembra.A partir daí, María era o alvo do tio e, quando esta atingiu os 11 anos, violou-a."As violações tornaram-se rotina. Ele ameaçava-se que eu ia para um colégio interno se contasse, disse que ninguém ia acreditar em mim, que me expulsariam da família", recorda.O homem foi condenado a 15 anos de cadeia, mas María está condenada a superar 19 anos de violência sexual. Só aos 37 anos, a mulher revelou o segredo que escondeu durante toda a vida.