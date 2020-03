Quem tossir, de forma deliberada, para os profissionais de emergência durante a pandemia do coronavírus poderá receber uma pena até dois anos de prisão no Reino Unido.



O CPS (Serviço de acusação de Crown) é o principal órgão público para conduzir processos criminais no Reino Unido e avançou que tossir passará a ser considerada uma agressão, caso seja feito de forma propositada para cima de algum trabalhador do sistema de saúde, segundo avança o Independent.







"As pessoas que estão a trabalhar são fundamentais. Por isso, é de lamentar que quem trabalha na linha da frente de combate ao coronavírus esteja a ser alvo deste tipo de atitudes", afirmou Max Hill QC, diretor de processos públicos, ao jornal britânico.



"Isso é um crime e precisa de ser parado. O CPS apoia todos os trabalhadores neste momento e não hesitará em processar quem os ameaçar enquanto estes cumprem um dever maior", continuou Max Hill. "Os ataques contra os trabalhadores da primeira linha de combate ao coronavírus são puníveis com uma pena até dois anos de prisão, enquanto os outros tipos de ataque têm uma sentença máxima de seis meses. No entanto, se o incidente for agravado com ofensas raciais ou religiosas, a sentença poderá aumentar para dois anos", confirmou.



O CPS emitiu o alerta desta medida após um homem de 45 anos alegar ter coronavírus e tossir sobre policiais da Metropolitan Police, no momento em que estava a ser detido por outro crime.