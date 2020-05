200 portugueses repatriados hoje de duas ilhas de Cabo Verde devido ao coronavírus

Cerca de 200 portugueses retidos em Cabo Verde desde o encerramento do arquipélago a voos internacionais, para conter a pandemia de covid-19, foram hoje repatriados das ilhas de São Vicente e de Santiago, num voo comercial da TAP.

Os números foram avançados pelo embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Albuquerque Moniz, que esteve hoje no aeroporto internacional da Praia, ilha de Santiago (sul do arquipélago), onde embarcaram cerca de 150 passageiros, essencialmente de nacionalidade portuguesa, juntando-se a outros 50 que entraram antes na ilha de São Vicente (norte).

Em declarações aos jornalistas, o diplomata explicou que a seleção dos passageiros que viajaram neste voo, organizado com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, foi feita com base nos pedidos de repatriamento recebidos na secção consular portuguesa da Praia.