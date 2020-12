200 turistas britânicos fogem durante a noite de estância de esqui na Suíça para evitar quarentena

A 20 de dezembro, a Suíça anunciou a proibição de entrada de todos os viajantes do Reino Unido e suspendeu todos os voos entre o Reino Unido e a Suíça, após ser detetada a

em Inglaterra.

Centenas de turistas britânicos fugiram durante a noite de uma estância de esqui em Verbier, na Suíça, para não ficarem de quarentena devido à nova variante do coronavírus, reportaram as autoridades este domingo.Os britânicos escolheram a vila para passar um período de férias, um destino de esqui popular entre os ingleses, e estavam obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias.200 dos 420 ingleses que estavam instalados no resort de luxo desapareceram durante a noite.