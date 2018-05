Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói hotel português em Moçambique

13 habitações do hotel Bazaruto Pestana Lodge ficaram danificadas.

16:46

13 habitações do hotel Bazaruto Pestana Lodge, em Moçambique, ficaram danificadas na sexta-feira por um incêndio, sem provocar vítimas, anunciou este sábado fonte do parque ambiental daquela zona à Televisão de Moçambique (TVM).



O empreendimento do grupo multinacional de origem portuguesa Pestana, fechado há vários meses, está localizado na ilha de Bazaruto, no oceano Índico, a 13 quilómetros da costa da província de Inhambane, em Moçambique.



Um zelador que permanece no local indicou que o fogo começou numa ruína, relatou Catarina Mathusse, administradora do Parque Nacional de Bazaruto, à TVM.



O vento fez com que as chamas assustassem a população, que combateu o fogo numa zona onde não há bombeiros, acrescentou. Segundo o relato, o incêndio coincidiu com a maré baixa, o que dificultou o acesso a água, mas acabaria por ser apagado.