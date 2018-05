Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NATO e Colômbia formalizam acordo de associação

Presidente colombiano explica que acordo de cooperação "significa mais transparência nas compras militares".

Por Lusa | 19:41

O Presidente da Colômbia, JuanManuel Santos, formalizou esta quinta-feira o acordo de cooperação do seu país com a NATO, apresentando-se como um "parceiro global" da Aliança, tornando-se no primeiro estado latino-americano com esse estatuto.



"A Colômbia é o primeiro país da América Latina a ter acesso a esse estatuto na NATO", disse José Manuel Santos numa conferência de imprensa em conjunto com o secretário-geral da Nato.



A Colômbia fica agora com o mesmo estatuto de países como o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia ou a Coreia do Sul.



O presidente colombiano explicou que, "em termos práticos", o acordo de cooperação "significa mais transparência nas compras militares".



"A luta contra a corrupção é algo que a NATO tem como prioridade e também queremos todas as lições e melhores práticas para combater a corrupção", acrescentou.



Este acordo permite também "padronizar processos, facilitar o acesso das Forças Armadas da Colômbia a um portefólio de treino e formação", disse o chefe de Estado.



Por seu turno, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, saudou os "esforços incansáveis" de José Manuel Santos para alcançar uma "paz duradoura" na Colômbia.