Maior parte dos tripulantes fazia parte de uma unidade de emergências.

Por Lusa | 05:54

Nove pessoas morreram no Japão na sequência da queda de um helicóptero durante um exercício de resgate numa zona montanhosa do país, anunciaram este sábado as autoridades japonesas.

De acordo com agência Associated Press (AP), o helicóptero despenhou-se na sexta-feira, numa região montanhosa da província de Gunma, uma hora depois de descolar.

As autoridades confirmaram este sábado a morte de todos os tripulantes, a maioria membro de uma unidade de emergências.