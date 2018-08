Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrões dizem que 2.900 empresas faliram nos últimos três anos em Moçambique

Dados apresentados esta sexta-feira pela principal associação patronal do país.

Por Lusa | 16:24

Um total de 2.900 empresas entraram em falência nos últimos três anos em Moçambique, segundo dados apresentados esta sexta-feira pela principal associação patronal do país, a Confederação das Associações Económicas (CTA).



"A situação das empresas não é saudável, estão com muitas dificuldades", disse o economista Luís Magaço, presidente do pelouro de política financeira da confederação.



Magaço falava esta sexta-feira, em Maputo, numa reunião entre o Governo e o setor privado.



O economista disse que tal situação "é preocupante", porque afeta a capacidade produtiva, de criação de rendimentos, de pagamento de impostos e de abertura de empregos



"Isso preocupa a CTA de forma gritante", assumiu.



A associação patronal anunciou que vai apresentar em breve um estudo sobre os impactos das políticas monetárias nas empresas e como os acautelar.



Magaço prometeu que "os dados serão apresentados a breve trecho", tanto em relação as empresas em falência, bem como outros sobre a situação da economia.



O setor privado diz também que estas falências não foram tratadas a nível judicial, o que impossibilita uma recuperação de empresas.



De acordo com o economista, espera-se que haja regulamentação sobre o regime de insolvência e recuperação de empresas.



O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho Rosário, participou no encontro, em que discursou, mas sem qualquer referência à falência de empresas no país.



O presidente da CTA disse em março, na Conferência Nacional do Setor Privado, que acredita que muitas empresas "estão ainda a fazer uma gestão" de situações de negócio difíceis, razão pela qual "consideram que partilhar essa informação com o público pode ser prejudicial".