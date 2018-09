Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo em Nova Iorque entre 23 e 26 de setembro para a Assembleia Geral da ONU

Em 2017 foi António Costa, quem representou o Estado português na 72.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

16:02

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar em Nova Iorque entre 23 e 26 de setembro para participar e discursar na 73.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).



Segundo uma nota divulgada esta quarta-feira pela Presidência da República, o chefe de Estado irá participar "em diversos eventos e iniciativas no âmbito das Nações Unidas sobre temas da agenda internacional" e "fará uma intervenção na sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas".



"Durante a estada em Nova Iorque manterá ainda uma série de encontros bilaterais à margem da Assembleia Geral [da ONU]", lê-se na mesma nota.



Em setembro de 2016, o Presidente da República participou na 71.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, focado na candidatura de António Guterres a secretário-geral desta organização - cargo para o qual o antigo primeiro-ministro português seria escolhido menos de um mês depois, iniciando funções em 01 de janeiro de 2017.



Há dois anos, Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 Estados-membros da ONU com um discurso em que defendeu que o novo secretário-geral devia ser "um congregador de espíritos e de vontades", na linha de Mahatma Gandhi e Nelson Mandela.



Nessa ocasião, encontrou-se com a comunidade portuguesa na vizinha Newark, no estado de Nova Jérsia, e participou numa cimeira sobre refugiados promovida pelo então Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, com quem esteve também numa receção que este ofereceu aos chefes de Estado da ONU.



A sua comitiva oficial incluiu o antigo Presidente da República Jorge Sampaio e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



No ano passado, foi o primeiro-ministro, António Costa, quem representou o Estado português na 72.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.