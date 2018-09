Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FAO criou 226 escolas de campo na província angolana do Bié em 2017

Projeto MOSAP II visa apoiar a criação das escolas de campo e toda a organização logística em torno do setor.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) criou, em 2017, 226 escolas de campo na província angolana do Bié, projeto destinado à formação de agricultores, disse esta quarta-feira fonte da instituição.



Num balanço às atividades em 2017, o coordenador da FAO no Bié, Figueiredo Lourenço, salientou já se notar um aumento na produção agrícola nas 29 comunas dos municípios do Chunguar, Andulo, Camacupa e Catabola, Cuito, Chitembo e Nharea, faltando estender a formação a outras duas, em Cuemba e Cunhinga.



No Bié, a União Nacional das Confederações e Associações de Camponeses de Angola (UNACA) tem registada 335 associações de camponeses e 55 cooperativas.



Com uma população estimada em cerca de 1,4 milhões de habitantes, grande parte deles dedica-se à agricultura, nomeadamente ao cultivo de milho, feijão, batata-doce, batata-rena, mandioca, frutas e hortaliças diversas.