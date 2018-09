Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruxelas conclui que isenção fiscal à McDonald's no Luxemburgo é legal

Investigação aprofundada sobre isenções de imposto da gigante da 'fast-food' foi iniciada em dezembro de 2015.

11:34

A Comissão Europeia concluiu esta quarta-feira que o regime fiscal do Luxemburgo que isenta a McDonald's de pagar impostos sobre parte dos lucros não constitui uma ajuda de Estado ilegal, integrando o acordo fiscal bilateral com os EUA.



Após uma investigação aprofundada iniciada em dezembro de 2015 sobre isenções de imposto concedidas em 2009 a parte dos lucros da McDonald's, a Comissão Europeia concluiu que o regime não viola o acordo sobre a dupla tributação celebrado entre o Luxemburgo e os Estados Unidos e não é um tratamento especial concedido ao gigante da 'fast-food'.



"A nossa investigação demonstrou que a dupla não tributação resulta de uma incompatibilidade entre as legislações fiscais luxemburguesa e americana e não de um tratamento especial dado pelo Luxemburgo", anunciou a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager.